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دوري روشن السعودي
team-logoالقادسية
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
team-logoأبها
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
القادسية ضد أبها
القادسية
أبها
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي القادسية نظيره أبها على ملعب "الأمير محمد بن فهد" ضمن منافسات الجولة التاسعة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

القادسية في أوج تألقه هذا الموسم ويحتل المركز الثاني في دوري روشن السعودي بينما يتذيل أبها ترتيب المسابقة.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 16 أكتوبر 2026 على ملعب "الأمير محمد بن فهد".

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة والربع عصرا (16:15) بتوقيت السعودية، الخامسة والربع (17:15) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة.


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دوري روشن السعودي - الجولة 9
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية


ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر

عرب سات

التردد

11919

الاستقطاب

أفقي (H)

معدل الترميز

27500

معدل الخطأ

3/4

من معلق مباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية عبدالله الحربي، للتعليق على مباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027


ثمانية


ثمانية 1

عبدالله الحربي

كيف تشاهد مباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟


أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027


تشكيلات النصر ضد الدرعية

4-4-2
النصر crest
النصر
النصر
page.match.formation.title
الدرعية crest
الدرعية
الدرعية
5-3-2
team-logoبينتوteam-logoعواد أماننواف بوشلنواف بوشلمحمد سيماكانمحمد سيماكانإينيغو مارتينيزإينيغو مارتينيزكينجسلي كومانكينجسلي كومانعبد الله الخيبريعبد الله الخيبريسامو أوموروديونسامو أوموروديونساديو مانيساديو مانيكريستيانو رونالدوكريستيانو رونالدوجواو فيليكسجواو فيليكسوليد عبدالله‎وليد عبدالله‎شانسيل مبيمباشانسيل مبيمبابيرات ديمسيتيبيرات ديمسيتيA. Al FarajA. Al Farajteam-logoقاسم لاجاميteam-logoحسين خالد الصبيانيعادل بولبينةعادل بولبينةإدريسا جايإدريسا جايإنزو ميلوتإنزو ميلوتداروين نونيزداروين نونيزteam-logoأوسكار رودريغز
الدرعية crest
الدرعية
الدرعية
4-4-2
النصر

التشكيلة الأساسية

الدرعية

البدلاء

المدرب

  • أنجي بوستيكوجلو
  • برونو لاجي



نتائج القادسية وأبها في المباريات الأخيرة


النصر

النصر - المستوى

التعاون
ف2-1
الاتحاد
خ2-1
أبها
ف2-1
الخليج
ت1-1
العين
خ4-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
الدرعية

الدرعية - المستوى

الخلود
ت1-1
الاتفاق
ف0-3
القادسية
خ0-2
الفتح
ف1-2
أبها
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5


تاريخ مواجهات القادسية وأبها في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

النصرتعادلالدرعية
1
0
0
كأس خادم الحرمين الشريفين
الدرعية badge
الدرعية
الدرعية
1
النصر badge
النصر
النصر
4
انتهت
4الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/1


ترتيب القادسية وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027



#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الهلالالهلالالهلال
8701267+1921
ف
ف
خ
ف
ف
2
القادسيةالقادسيةالقادسية
8611218+1319
ف
ت
ف
ف
ف
3
النصرالنصرالنصر
8611197+1219
ف
ت
ف
خ
ف
4
الاتحادالاتحادالاتحاد
8521149+517
خ
ف
ف
ف
ت
5
نيومنيومنيوم
8512147+716
ت
ف
ف
ف
خ
6
الأهليالأهليالأهلي
85032010+1015
ف
ف
خ
ف
خ
7
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
83321212012
ت
ت
ت
ف
خ
8
الخلودالخلودالخلود
93331418-412
خ
خ
خ
ف
ت
9
الدرعيةالدرعيةالدرعية
832378-111
خ
ت
ف
خ
ف
10
الحزمالحزمالحزم
92341013-39
خ
ت
خ
ف
ت
11
الخليجالخليجالخليج
9162611-59
ف
ت
ت
ت
خ
12
الرياضالرياضالرياض
8233917-89
ت
ف
ت
خ
ف
13
الشبابالشبابالشباب
8143911-27
ف
ت
خ
خ
ت
14
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
9144814-67
خ
ت
ت
خ
ت
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
8134815-76
ف
خ
ت
ت
خ
16
الفتحالفتحالفتح
9135717-106
ف
خ
خ
خ
ت
17
التعاونالتعاونالتعاون
8035315-123
خ
خ
خ
ت
خ
18
أبهاأبهاأبها
7025513-82
ت
خ
خ
خ
ت
AFC Champions League
هبوط

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