ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي القادسية نظيره الوصل على استاد "الأمير محمد بن فهد" ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

القادسية يشارك للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة ويبحث عن تقديم انطلاقة قوية بعد تطور الفريق آخر موسمين.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة القادسية والوصل ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 14 سبتمبر 2026 على ملعب "الأمير محمد بن فهد".

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة والربع مساءً (21:15) بتوقيت السعودية، العاشرة والربع مساءً (22:15) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 1 14 سبتمبر 2026 - 14:15





ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 4.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 7.

من معلق مباراة القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس أحمد البلوشي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 4.

بينما يعلق سمير اليعقوبي على المواجهة عبر الكأس 7.









beIN SPORTS HD 4 أحمد البلوشي

الكأس 7 سمير اليعقوبي





كيف تشاهد مباراة القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027









نتائج القادسية والوصل في المباريات الأخيرة





ترتيب القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027







