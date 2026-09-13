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دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoالقادسية
team-logoالوصل
شاهد على beIN SPORTS 4
مصعب صلاح

ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القادسية ضد الوصل
القنوات الناقلة
دوري أبطال آسيا النخبة
القادسية
الوصل
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي القادسية نظيره الوصل على استاد "الأمير محمد بن فهد" ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

القادسية يشارك للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة ويبحث عن تقديم انطلاقة قوية بعد تطور الفريق آخر موسمين.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة القادسية والوصل ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 14 سبتمبر 2026 على ملعب "الأمير محمد بن فهد".

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة والربع مساءً (21:15) بتوقيت السعودية، العاشرة والربع مساءً (22:15) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 4.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 7.

من معلق مباراة القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس أحمد البلوشي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 4.

بينما يعلق سمير اليعقوبي على المواجهة عبر الكأس 7.



beIN SPORTS 4


beIN SPORTS HD 4

أحمد البلوشي


قنوات الكأس

الكأس 7

سمير اليعقوبي


كيف تشاهد مباراة القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


التشكيلات المحتملة القادسية ضد الوصل

المدرب

  • بريندان رودجرز


نتائج القادسية والوصل في المباريات الأخيرة


القادسية

القادسية - المستوى

نيوم
ف0-2
الفيصلي
ف3-1
الدرعية
ف0-2
الأهلي
ف3-2
الاتفاق
ت3-3
الهدف المسجل (المستقبل)
13/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الوصل

الوصل - المستوى

UFC
ف5-1
KAL
ف0-3
شباب الأهلي
خ0-1
ALK
ف5-2
العين
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
15/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

ترتيب القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


منطقة الغرب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الأهليالأهليالأهلي
00000000
2
الهلالالهلالالهلال
00000000
3
الاتحادالاتحادالاتحاد
00000000
4
النصرالنصرالنصر
00000000
5
القادسيةالقادسيةالقادسية
00000000
6
القوة الجويةالقوة الجويةALQ
00000000
7
العينالعينالعين
00000000
8
الغرافةالغرافةالغرافة
00000000
9
السدالسدالسد
00000000
10
الشمالالشمالALS
00000000
11
الوصلالوصلالوصل
00000000
12
الاستقلالالاستقلالاستقلال
00000000
13
نيفتشينيفتشيNEF
00000000
14
باختاكورباختاكورباختاكور
00000000
15
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
00000000
16
تراكتورتراكتورتراكتور
00000000
التأهل إلى دور الـ 16


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