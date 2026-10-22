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دوري روشن السعودي
team-logoالقادسية
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
team-logoالهلال
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ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
القادسية ضد الهلال
القادسية
الهلال
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي القادسية نظيره الهلال على ملعب "الأمير محمد بن فهد" ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

المباراة تمثل قمة الدوري السعودي على كل المستويات، بين القادسية الرائع المتصدر في الوقت الحالي، والهلال الوصيف.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 23 أكتوبر 2026 على ملعب "الأمير محمد بن فهد".

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة (22:00) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.


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دوري روشن السعودي - الجولة 11
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية


ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر

عرب سات

التردد

11919

الاستقطاب

أفقي (H)

معدل الترميز

27500

معدل الخطأ

3/4

من معلق مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من فارس عوض ومشاري القرني، للتعليق على مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027.


ثمانية


ثمانية

فارس عوض
مشاري القرني

كيف تشاهد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟


أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

تشكيل الهلال المتوقع أمام القادسية


حراسة المرمى

ياسين بونو

خط الدفاع

حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - محمد محزري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط

جواو نيفيش - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - محمد كنو

خط الهجوم

كريسنسيو سامرفيل - جابرييل مارتينيلي - أولي واتكينز


تشكيل القادسية المتوقع أمام الهلال


حراسة المرمى

كوين كاستيلس

خط الدفاع

جهاد ذكري - جاستون ألفاريز - ناهيتان نانديز

خط الوسط

كريستوفر بونسو باه - تيجاني رايندرز - يوليان فيجل - محمد أبو الشامات - محمد القحطاني

خط الهجوم

ماتيو ريتيجي - خوليان كينيونيس


التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد الدرعية

المدرب

  • ينس فيسينج



نتائج القادسية والهلال في المباريات الأخيرة


الاتحاد

الاتحاد - المستوى

الفيصلي
ف1-3
الشمال
ت1-1
الهلال
خ3-2
شباب الأهلي
خ1-2
الاتفاق
ف1-4
الهدف المسجل (المستقبل)
11/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
الدرعية

الدرعية - المستوى

الفتح
ف1-2
أبها
ت0-0
النصر
خ3-0
التعاون
ت1-1
الرياض
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5


تاريخ مواجهات القادسية والهلال في المباريات الأخيرة



ترتيب القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027



#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
القادسيةالقادسيةالقادسية
10811249+1525
ف
ف
ف
ت
ف
2
الهلالالهلالالهلال
9801277+2024
ف
ف
ف
خ
ف
3
النصرالنصرالنصر
9711207+1322
ف
ف
ت
ف
خ
4
الاتحادالاتحادالاتحاد
96211810+820
ف
خ
ف
ف
ف
5
الأهليالأهليالأهلي
96032312+1118
ف
ف
ف
خ
ف
6
نيومنيومنيوم
10514149+516
خ
خ
ت
ف
ف
7
الدرعيةالدرعيةالدرعية
1043399015
ف
ت
خ
ت
ف
8
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
104331416-215
خ
ف
ت
ت
ت
9
الخلودالخلودالخلود
93331418-412
خ
خ
خ
ف
ت
10
الخليجالخليجالخليج
10262913-412
ف
ف
ت
ت
ت
11
الشبابالشبابالشباب
102531414011
ف
ت
ف
ت
خ
12
الحزمالحزمالحزم
112451216-410
ت
خ
خ
ت
خ
13
الرياضالرياضالرياض
9234918-99
خ
ت
ف
ت
خ
14
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
111551219-78
ت
خ
خ
ت
ت
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
91441017-77
ت
ف
خ
ت
ت
16
الفتحالفتحالفتح
111371023-136
خ
خ
ف
خ
خ
17
التعاونالتعاونالتعاون
10046417-134
خ
ت
خ
خ
خ
18
أبهاأبهاأبها
8026615-92
خ
ت
خ
خ
خ
AFC Champions League
هبوط

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