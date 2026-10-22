ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي القادسية نظيره الهلال على ملعب "الأمير محمد بن فهد" ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.
المباراة تمثل قمة الدوري السعودي على كل المستويات، بين القادسية الرائع المتصدر في الوقت الحالي، والهلال الوصيف.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 23 أكتوبر 2026 على ملعب "الأمير محمد بن فهد".
وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة (22:00) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
يمكن مشاهدة مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
القمر
عرب سات
التردد
11919
الاستقطاب
أفقي (H)
معدل الترميز
27500
معدل الخطأ
3/4
من معلق مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
اختارت شبكة ثمانية كلا من فارس عوض ومشاري القرني، للتعليق على مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027.
ثمانية
فارس عوض
كيف تشاهد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.
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التشكيل المتوقع لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027
تشكيل الهلال المتوقع أمام القادسية
حراسة المرمى
ياسين بونو
خط الدفاع
حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - محمد محزري - ثيو هيرنانديز
خط الوسط
جواو نيفيش - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - محمد كنو
خط الهجوم
كريسنسيو سامرفيل - جابرييل مارتينيلي - أولي واتكينز
تشكيل القادسية المتوقع أمام الهلال
حراسة المرمى
كوين كاستيلس
خط الدفاع
جهاد ذكري - جاستون ألفاريز - ناهيتان نانديز
خط الوسط
كريستوفر بونسو باه - تيجاني رايندرز - يوليان فيجل - محمد أبو الشامات - محمد القحطاني
خط الهجوم
ماتيو ريتيجي - خوليان كينيونيس
التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد الدرعية
المدرب
- ينس فيسينج
نتائج القادسية والهلال في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات القادسية والهلال في المباريات الأخيرة
ترتيب القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|10
|8
|1
|1
|24
|9
|+15
|25
ف
ف
ف
ت
ف
|2
|9
|8
|0
|1
|27
|7
|+20
|24
ف
ف
ف
خ
ف
|3
|9
|7
|1
|1
|20
|7
|+13
|22
ف
ف
ت
ف
خ
|4
|9
|6
|2
|1
|18
|10
|+8
|20
ف
خ
ف
ف
ف
|5
|9
|6
|0
|3
|23
|12
|+11
|18
ف
ف
ف
خ
ف
|6
|10
|5
|1
|4
|14
|9
|+5
|16
خ
خ
ت
ف
ف
|7
|10
|4
|3
|3
|9
|9
|0
|15
ف
ت
خ
ت
ف
|8
|10
|4
|3
|3
|14
|16
|-2
|15
خ
ف
ت
ت
ت
|9
|9
|3
|3
|3
|14
|18
|-4
|12
خ
خ
خ
ف
ت
|10
|10
|2
|6
|2
|9
|13
|-4
|12
ف
ف
ت
ت
ت
|11
|10
|2
|5
|3
|14
|14
|0
|11
ف
ت
ف
ت
خ
|12
|11
|2
|4
|5
|12
|16
|-4
|10
ت
خ
خ
ت
خ
|13
|9
|2
|3
|4
|9
|18
|-9
|9
خ
ت
ف
ت
خ
|14
|11
|1
|5
|5
|12
|19
|-7
|8
ت
خ
خ
ت
ت
|15
|9
|1
|4
|4
|10
|17
|-7
|7
ت
ف
خ
ت
ت
|16
|11
|1
|3
|7
|10
|23
|-13
|6
خ
خ
ف
خ
خ
|17
|10
|0
|4
|6
|4
|17
|-13
|4
خ
ت
خ
خ
خ
|18
|8
|0
|2
|6
|6
|15
|-9
|2
خ
ت
خ
خ
خ