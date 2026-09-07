ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد الأمير محمد بن فهد مواجهة مرتقبة تجمع بين القادسية والأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2026-2027.

ويدخل الأهلي المباراة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، ويأمل في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التقدم في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة بقوة.

في المقابل، يحتل القادسية المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الانتصار، لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه بين فرق المقدمة.

ونرصد في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 وطرق المشاهدة عبر الإنترنت.

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

من معلق مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية، عبد الله الحربي للتعليق على مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027.

متى موعد مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو يوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول 2026، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

المباراة الأهلي - القادسية الموعد الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 التوقيت 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الملعب الأمير محمد بن فهد القنوات الناقلة ثمانية 1 البث عبر الإنترنت تطبيق ثمانية التعليق عبد الله الحربي

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة القادسية في دوري روشن السعودي 2026-2027

من المتوقع أن يعتمد المدرب مارينو بوسيتش على العناصر الآتية: