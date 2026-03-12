ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الأهلي منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمباراة هامة أمام القادسية لحساب الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الأهلي يريد مواصلة مطاردة المتصدر النصر في خضم موسم تبدو فيه الإثارة والندية في أعلى مستوياتها على اللقب، لكنه يواجه رغبة القادسية صاحب المركز الرابع في مواصلة موسمه المتميز.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 13 مارس 2026، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة القادسية ضد الأهلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بريندان رودجرز التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج القادسية والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين القادسية والأهلي في المباريات الأخيرة

ترتيب القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026