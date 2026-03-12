Goal.com
دوري روشن السعودي
team-logoالقادسية
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
team-logoالأهلي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الأهلي منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمباراة هامة أمام القادسية لحساب الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الأهلي يريد مواصلة مطاردة المتصدر النصر في خضم موسم تبدو فيه الإثارة والندية في أعلى مستوياتها على اللقب، لكنه يواجه رغبة القادسية صاحب المركز الرابع في مواصلة موسمه المتميز.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 13 مارس 2026، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
القادسية crest
القادسية
القادسية
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةفهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة القادسية ضد الأهلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بريندان رودجرز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج القادسية والأهلي في المباريات الأخيرة

القادسية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين القادسية والأهلي في المباريات الأخيرة

القادسية

آخر 5 مباريات

الأهلي

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

