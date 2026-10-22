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دوري روشن السعودي
team-logoالفيصلي
مدينة المجمعة الرياضية
team-logoالنصر
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الفيصلي ضد النصر
الفيصلي
النصر
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الفيصلي نظيره النصر على ملعب "المجمعة" ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

النصر يريد العودة بأفضل شكل ممكن وهو الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن ويطمح لمواصلة المنافسة على اللقب.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 23 أكتوبر 2026 على ملعب "المجمعة".

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة والنصف عصرا (16:30) بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف (17:30) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.


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دوري روشن السعودي - الجولة 11
مدينة المجمعة الرياضية


ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر

عرب سات

التردد

11919

الاستقطاب

أفقي (H)

معدل الترميز

27500

معدل الخطأ

3/4

من معلق مباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من عبدالله الحربي وراشد الدوسري، للتعليق على مباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027.


ثمانية


ثمانية

عبدالله الحربي
راشد الدوسري

كيف تشاهد مباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟


أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

تشكيل النصر المتوقع أمام الفيصلي


حراسة المرمى

ماتيوس بينتو

خط الدفاع

أيمن يحيى - إنييجو مارتينيز - عبد الإله العمري - نواف بوشل

خط الوسط

عبدالله الخيبري - سامو كوستا

خط الهجوم

أنجيلو جابرييل - جواو فيليكس - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو



التشكيلات المحتملة الفيصلي ضد النصر

المدرب

  • جيوفاني سوليناس



نتائج الفيصلي والنصر في المباريات الأخيرة


الفيصلي

الفيصلي - المستوى

الحزم
ت0-0
الاتفاق
ت0-0
الاتحاد
خ1-3
الخلود
ف3-2
الشباب
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
النصر

النصر - المستوى

الخليج
ت1-1
العين
خ4-0
الدرعية
ف3-0
نيفتشي
ف3-1
نيوم
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5


تاريخ مواجهات الفيصلي والنصر في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الفيصليتعادلالنصر
2
0
3
دوري روشن السعودي
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النصر
النصر
4
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الفيصلي
الفيصلي
0
انتهت
دوري روشن السعودي
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الفيصلي
الفيصلي
2
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النصر
النصر
1
انتهت
دوري روشن السعودي
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النصر
النصر
4
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الفيصلي
الفيصلي
3
انتهت
كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر badge
النصر
النصر
0
الفيصلي badge
الفيصلي
الفيصلي
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الفيصلي badge
الفيصلي
الفيصلي
2
النصر badge
النصر
النصر
3
انتهت
8الأهداف المسجلة12
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب الفيصلي والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027



#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
القادسيةالقادسيةالقادسية
10811249+1525
ف
ف
ف
ت
ف
2
الهلالالهلالالهلال
9801277+2024
ف
ف
ف
خ
ف
3
النصرالنصرالنصر
9711207+1322
ف
ف
ت
ف
خ
4
الاتحادالاتحادالاتحاد
96211810+820
ف
خ
ف
ف
ف
5
الأهليالأهليالأهلي
96032312+1118
ف
ف
ف
خ
ف
6
نيومنيومنيوم
10514149+516
خ
خ
ت
ف
ف
7
الدرعيةالدرعيةالدرعية
1043399015
ف
ت
خ
ت
ف
8
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
104331416-215
خ
ف
ت
ت
ت
9
الخلودالخلودالخلود
93331418-412
خ
خ
خ
ف
ت
10
الخليجالخليجالخليج
10262913-412
ف
ف
ت
ت
ت
11
الشبابالشبابالشباب
102531414011
ف
ت
ف
ت
خ
12
الحزمالحزمالحزم
112451216-410
ت
خ
خ
ت
خ
13
الرياضالرياضالرياض
9234918-99
خ
ت
ف
ت
خ
14
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
111551219-78
ت
خ
خ
ت
ت
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
91441017-77
ت
ف
خ
ت
ت
16
الفتحالفتحالفتح
111371023-136
خ
خ
ف
خ
خ
17
التعاونالتعاونالتعاون
10046417-134
خ
ت
خ
خ
خ
18
أبهاأبهاأبها
8026615-92
خ
ت
خ
خ
خ
AFC Champions League
هبوط

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