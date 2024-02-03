ما القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والاتحاد في كأس الملك السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والاتحاد في كأس الملك السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة الفيصلي والاتحاد، في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024.

العميد استهل مشواره في البطولة، بفوز بركلات الترجيح على الخلود، بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بهدف لكل فريق في دور الـ 32، ثم فاز على الفيحاء بثلاثية نظيفة في دور الـ 16، ويريد الاتحاد مصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

بينما تغلب الفيصلي على الطائي، بهدفين دون رد في دور الـ 32، ثم فاز على النجمة بثلاثية نظيفة في دور الـ 16، ليضرب موعدًا مع الاتحاد في ربع النهائي، ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة وطموح عالية لتحقيق المفاجأة والوصل إلى نصف النهائي على حساب العميد.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الفيصلي والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة الفيصلي والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 هو الجمعة 4 فبراير 2024 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الفيصلي والاتحاد على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

كيف تشاهد مباراة الفيصلي والاتحاد في كأس الملك السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس الملك السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الفيصلي والاتحاد عبر تطبيق شاهد.