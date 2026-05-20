ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الفيحاء، نظيره الهلال، في مواجهة هامة للغاية وحاسمة لمصير لقب دوري روشن السعودي ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المجمعة.

الهلال يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاثة التي تجعله يحصد اللقب في حال تحققت المفاجأة وتمكن من ضمك من تعطيل النصر بنتيجة سلبية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 21 مايو 2026، على استاد المجمعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية مشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الفيحاء ضد الهلال التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بيدرو إيمانويل التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الفيحاء والهلال في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الفيحاء والهلال في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026