ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
team-logoالفيحاء
team-logoالأهلي
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

القنوات الناقلة
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الفيحاء، نظيره الأهلي، في مواجهة ضمن الجولة التاسعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المجمعة.

الأهلي يبحث عن مواصلة المنافسة على اللقب بعدما بات في المركز الثالث حاليًا وهو يواجه طموح الفيحاء صاحب المركز التاسع في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، على ملعب المجمعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الحزم crest
الحزم
الحزم
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء
دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
الفتح crest
الفتح
الفتح
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي
ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

52
اورلاندو موسكيرا
17
ميكيل فيلانويفا
18
أحمد بامسعود
22
محمد كريم البقعاوي
5
كريس سمالينج
10
فاشيون ساكالا
6
راكان علي كعبي
30
ألفا سيميدو
8
ياسين بينزيا
72
S. Dahal
23
جيسون
16
إدوارد ميندي
46
ريان حامد
32
ماثيو دامس
29
M. Abdulrahman
79
فرانك كيسييه
10
إنزو ميلوت
9
فراس البريكان
30
زياد الجهني
13
جالينو
17
إيفان توني
7
رياض محرز

البدلاء

المدرب

  • بيدرو إيمانويل

الأهلي
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الفيحاء والأهلي في المباريات الأخيرة

الفيحاء
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الفيحاء والأهلي في المباريات الأخيرة

الفيحاء

آخر 5 مباريات

الأهلي

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

0

الأهداف المسجلة

13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
0/5

ترتيب الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

