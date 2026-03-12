Goal.com
دوري روشن السعودي
team-logoالفتح
ميدان تمويل الأولى
team-logoالهلال
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الهلال منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمباراة هامة أمام الفتح لحساب الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الهلال يريد مواصلة المنافسة على الصدارة في خضم موسم تبدو فيه الإثارة والندية في أعلى مستوياتها على اللقب، لكنه يواجه رغبة الفتح صاحب المركز الثاني عشر في تحسين مركزه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 14 مارس 2026، على ملعب ميدان تمويل الأولى.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةجعفر الصليح

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الفتح ضد الهلال

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوزيه جوميز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الفتح والهلال في المباريات الأخيرة

الفتح
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين الفتح والهلال في المباريات الأخيرة

الفتح

آخر 5 مباريات

الهلال

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

22
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

