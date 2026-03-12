ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الهلال منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمباراة هامة أمام الفتح لحساب الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
الهلال يريد مواصلة المنافسة على الصدارة في خضم موسم تبدو فيه الإثارة والندية في أعلى مستوياتها على اللقب، لكنه يواجه رغبة الفتح صاحب المركز الثاني عشر في تحسين مركزه.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 14 مارس 2026، على ملعب ميدان تمويل الأولى.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|ثمانية
|جعفر الصليح
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا
لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا