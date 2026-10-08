ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الفتح نظيره الأهلي على ملعب "ميدان تمويل الأولى" ضمن منافسات الجولة الثامنة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الأهلي يعود للمشاركة المحلية بعد فترة التوقف، والتي سبقها مباشرة خسارة أمام صن داونز في كأس القارات للأندية "الإنتركونتيننتال" ويود مصالحة جماهيره.

ويمتلك الأهلي 12 نقطة في المركز السادس من 4 انتصارات و3 خسائر، بينما الفتح في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط فقط من 3 تعادلات و4 خسائر.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

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متى موعد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 9 أكتوبر 2026 على ملعب "ميدان تمويل الأولى".

وتنطلق صافرة البداية في السادسة إلا خمس دقائق مساءً (17:55) بتوقيت السعودية، السابعة إلى خمس دقائق مساءً (18:55) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة.





دوري روشن السعودي - الجولة 8 9 أكتوبر 2026 - 10:55 ميدان تمويل الأولى





ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من جعفر الصليح وخالد المديفر، للتعليق على مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027





ثمانية جعفر الصليح

خالد المديفر

كيف تشاهد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟





أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027













نتائج الفتح والأهلي في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات الفتح والأهلي في المباريات الأخيرة









ترتيب الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027







