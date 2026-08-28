ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الفتح، نظيره الاتحاد، في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب ميدان تمويل الأولى.

الاتحاد يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بينما يحتل الفتح المركز السادس عشر بعدما جمع نقطة واحدة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة هو يوم السبت 29 أغسطس 2026، على ملعب ميدان تمويل الأولى.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - الجولة 4 29 أغسطس 2026 - 14:00 ميدان تمويل الأولى

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية 1 جعفر الصليح

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الفتح ضد الاتحاد التشكيل المتوقع البدلاء المدرب K. Al-Atawi التشكيل المتوقع البدلاء المدرب يانز ويسينغ

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الفتح والاتحاد في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الفتح والاتحاد في المباريات الأخيرة

ترتيب الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027