ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستقبل ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الفتح والاتحاد، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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الفتح صاحب الأرض والجمهور، يدخل المباراة طامحًا في فرض سيناريو صعب على الاتحاد الذي يريد بدوره التخفف من نتائجه السلبية في الآونة الأخيرة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في قمة الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 16 مارس 2024 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الفتح والاتحاد على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة SSC Extra 1 HD بتعليق عيسى الحربين..

كيف تشاهد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الفتح والاتحاد عبر تطبيق شاهد.

المباراة الفتح - الاتحاد التاريخ السبت 16 مارس 2024 الموعد 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية القنوات الناقلة التعليق عيسى الحربين

SHAHID



