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الدوري المغربي الممتاز
team-logoالفتح الرباطي
استاد مولاي الحسن
team-logoالرجاء البيضاوي
شاهد على SNRT Live
مصعب صلاح
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح الرباطي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الفتح الرباطي ضد الرجاء البيضاوي
القنوات الناقلة
الدوري المغربي الممتاز
الفتح الرباطي
الرجاء البيضاوي
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الفتح الرباطي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف الفتح الرباطي نظيره الرجاء على ملعب مولاي الحسن ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري المغربي 2026-2027.

الرجاء انتصر في مباراة وتعادل في أخرى ليمتلك أربع نقاط في المركز السابع.

أما الفتح، فتعادل في لقاء وخسر مرتين ويمتلك نقطة وحيدة في المركز الخامس عشر.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الفتح الرباطي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الفتح الرباطي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة الفتح الرباطي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 هو الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على ملعب مولاي الحسن.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت المغرب، الحادية عشر مساءً (23:00) بتوقيت السعودية.


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الدوري المغربي الممتاز - الجولة 4
استاد مولاي الحسن


ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح الرباطي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.


الرياضية المغربية


المغربية الرياضية

-


كيف تشاهد مباراة الفتح الرباطي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الفتح الرباطي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة الفتح الرباطي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027


التشكيلات المحتملة نهضة بركان ضد نهضة الزمامرة

المدرب

  • بوبيستا




نتائج الفتح الرباطي والرجاء في المباريات الأخيرة


نهضة بركان

نهضة بركان - المستوى

الفتح الرباطي
خ2-1
الوداد
ف2-0
الدفاع الجديدي
ف1-3
المغرب التطواني
ت0-0
اتحاد تواركة
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
نهضة الزمامرة

نهضة الزمامرة - المستوى

الفتح الرباطي
ت1-1
الجيش الملكي
ت0-0
المغرب الفاسي
خ2-1
الرجاء
خ1-0
حسنية أكادير
خ2-5
الهدف المسجل (المستقبل)
4/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5



تاريخ مواجهات الفتح الرباطي والرجاء في المباريات الأخيرة



وجهاً لوجه

نهضة بركانتعادلنهضة الزمامرة
4
0
1
الدوري المغربي الممتاز
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
1
نهضة الزمامرة badge
نهضة الزمامرة
نهضة الزمامرة
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
نهضة الزمامرة badge
نهضة الزمامرة
نهضة الزمامرة
1
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
2
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
1
نهضة الزمامرة badge
نهضة الزمامرة
نهضة الزمامرة
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
نهضة الزمامرة badge
نهضة الزمامرة
نهضة الزمامرة
1
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
3
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
1
نهضة الزمامرة badge
نهضة الزمامرة
نهضة الزمامرة
2
انتهت
8الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب الفتح الرباطي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027



#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
حسنية أغاديرحسنية أغاديرحسنية أكادير
4211118+37
ت
ف
خ
ف
2
المغرب الفاسيالمغرب الفاسيالمغرب الفاسي
321042+27
ت
ف
ف
3
إتحاد تواركةإتحاد تواركةاتحاد تواركة
321031+27
ت
ف
ف
4
الكوكب الرياضي المراكشيالكوكب الرياضي المراكشيالكوكب المراكشي
320154+16
ف
ف
خ
5
النادي المكناسيالنادي المكناسيالنادي المكناسي
311163+34
ت
خ
ف
6
إتحاد طنجةإتحاد طنجةاتحاد طنجة
311154+14
خ
ت
ف
7
الجيش الملكيالجيش الملكيالجيش الملكي
211032+14
ت
ف
8
الرجاء البيضاويالرجاء البيضاويالرجاء
211010+14
ت
ف
9
الوداد الرياضيالوداد الرياضيالوداد
31113304
ت
ف
خ
10
وداد تمارةوداد تمارةوداد تمارة
31023303
خ
خ
ف
11
الدفاع الحسني الجديديالدفاع الحسني الجديديالدفاع الجديدي
3102710-33
ف
خ
خ
12
أمل تيزنيتأمل تيزنيتأمل تيزنيت
310248-43
خ
ف
خ
13
المغرب التطوانيالمغرب التطوانيالمغرب التطواني
30301103
ت
ت
ت
14
نهضة بركاننهضة بركاننهضة بركان
20200002
ت
ت
15
الفتح الرباطيالفتح الرباطيالفتح الرباطي
301213-21
ت
خ
خ
16
نهضة الزمامرةنهضة الزمامرةنهضة الزمامرة
300338-50
خ
خ
خ
CAF Champions League Qualification
كأس القارات
تصفيات الهبوط
هبوط


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