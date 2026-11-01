ما القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الغرافة نظيره القادسية على استاد "ثاني بن جاسم" ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

القادسية يحتل المركز السابع في مرحلة الدوري ويطمح في مواصلة أدائه الجيد، بينما يحتل الغرافة المركز الخامس عشر ويطمح لتحسين موضعه في الجدول.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الغرافة والقادسية ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الغرافة والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الغرافة والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 2 نوفمبر 2026 على ستاد "ثاني بن جاسم".

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وتنطلق صافرة البداية في التاسعة والربع مساءً (21:15) بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة والربع مساءً (22:15) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 4 2 نوفمبر 2026 - 13:15

ما القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 5.

من معلق مباراة الغرافة والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس حسن العيدروس للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 5.

بينما يعلق سمير اليعقوبي على المواجهة عبر الكأس 5.

beIN SPORTS HD 2 حسن العيدروس الكأس 5 سمير اليعقوبي

كيف تشاهد مباراة الغرافة والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الغرافة والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة الغرافة والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

نتائج الغرافة والقادسية في المباريات الأخيرة

ترتيب الغرافة والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027