ما القنوات الناقلة لمباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل نادي النصر نظيره العين على استاد "هزاع بن زايد" ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

النصر كان قريبًا من تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا 2 بعد الوصول للمباراة النهائية لكنّه خسر اللقاء لصالح جامبا أوساكا.

ويحاول العين حصد اللقب بعد غياب لموسمين، إذ كان آخر فريق يحقق البطولة بنظامها القديم.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة العين والنصر ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 على ستاد "هزاع بن زايد".

وتنطلق صافرة البداية في تمام السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 1 15 سبتمبر 2026 - 12:00





ما القنوات الناقلة لمباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 5.

من معلق مباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس عصام الشوالي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 1.

بينما يعلق سمير اليعقوبي على المواجهة عبر الكأس 5.







beIN SPORTS HD 1 عصام الشوالي

الكأس 5 سمير اليعقوبي





كيف تشاهد مباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027









نتائج العين والنصر في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات العين والنصر في المباريات الأخيرة









ترتيب العين والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027







