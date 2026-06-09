ما القنوات الناقلة لمباراة العراق وفنزويلا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض المنتخب العراقي مباراته الودية ضد نظيره الفنزويلي بهدف الوصول لأفضل نمط ممكن من الاستعدادات لكأس العالم 2026.

المدرب جراهام أرنولد يسعى للوصول لبروفة قوية لما سيمر به منتخب أسود الرافدين في كأس العالم ولذلك وقع اختياره على المنتخب الفنزويلي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العراق وفنزويلا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة العراق وفنزويلا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة العراق وفنزويلا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، على ستاد سيت جيك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة فجرًا بتوقيت السعودية والعراق، الخامسة فجرًا بتوقيت الإمارات.

المباريات الودية - مباريات دولية ودية Estadio Pueblo Nuevo

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق وفنزويلا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة العراقي الرياضية التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية لأسود الرافدين.

كيف تشاهد مباراة العراق وفنزويلا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة العراق ونيجيريا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر قناة العراقية الرياضية على يوتيوب.

القنوات الناقلة التعليق العراقية الرياضية -

التشكيل المتوقع لمباراة العراق وفنزويلا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

نتائج العراق وفنزويلا في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين العراق وفنزويلا في المباريات الأخيرة