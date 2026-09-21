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كأس الخليج
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
العراق ضد عمان
العراق
عمان
كأس الخليج
العراق
عُمان
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27".. وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الأمير عبد الله الفيصل مواجهة المنتخب العراقي أمام نظيره العُماني، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

ويشارك المنتخب العراقي في المجموعة الأولى بالبطولة، إلى جانب منتخبات الكويت والسعودية وعُمان، في منافسات يسعى خلالها كل فريق إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، بينما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية، التي تقام يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026، لتحديد بطل النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو الأربعاء 23 سبتمبر 2026 على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة والنصف مساء (17:30) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت الإمارات.


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كأس الخليج - الجولة 1


ما القنوات الناقلة لمباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت شبكة قنوات الكأس والشارقة، على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27".

من معلق مباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

اختارت الكأس، أحمد الطيب، للتعليق على مباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"، فيما سيعلق محمد الهنائي عبر الشارقة.

قنوات الكأس

الكأس 1

أحمد الطيب


قناة الشارقة الرياضية


الشارقة الرياضية

محمد الهنائي


كيف تشاهد مباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"



نتائج العراق وعُمان في المباريات الأخيرة


العراق

العراق - المستوى

إسبانيا
ت1-1
فنزويلا
خ0-2
النرويج
خ1-4
فرنسا
خ3-0
السنغال
خ5-0
الهدف المسجل (المستقبل)
2/15
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
عمان

عمان - المستوى

السعودية
خ2-1
المغرب
ت0-0
جزر القمر
ف2-1
إندونيسيا
خ3-0
موزمبيق
ف4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات العراق وعُمان في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

العراقتعادلعمان
3
2
0
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
عمان badge
عمان
عمان
0
العراق badge
العراق
العراق
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
العراق badge
العراق
العراق
1
عمان badge
عمان
عمان
0
انتهت
كأس الخليج
العراق badge
العراق
العراق
3
عمان badge
عمان
عمان
2
انتهت
كأس الخليج
العراق badge
العراق
العراق
0
عمان badge
عمان
عمان
0
انتهت
المباريات الودية
العراق badge
العراق
العراق
1
عمان badge
عمان
عمان
1
انتهت
5الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


المجموعة أ

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
العراقالعراقالعراق
00000000
2
الكويتالكويتالكويت
00000000
3
عمانعمانعمان
00000000
4
السعوديةالسعوديةالسعودية
00000000
الجولة القادمة


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