أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق وبوليفيا في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ستعد منتخب العراق لخوض مواجهة قوية أمام منتخب بوليفيا، ضمن نهائي الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وكان منتخب “أسود الرافدين” قد حجز بطاقة العبور إلى هذا الدور بعد تفوقه على منتخب الإمارات في الملحق الآسيوي، ليواصل حلمه في العودة إلى المونديال للمرة الأولى منذ مشاركته الأخيرة عام 1986.

وفي حال نجح المنتخب العراقي في حسم التأهل، فسيكون على موعد مع تحدٍ جديد في المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العراق وبوليفيا في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة العراق وبوليفيا في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة العراق وبوليفيا في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، هو يوم الأربعاء 1 أبريل 2026، على ملعب بي بي في آي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السعودية والعراق، السابعة بتوقيت الإمارات.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - المباريات الفاصلة بين الاتحادات القارية - World Cup Qualification Inter-Confederation Playoff

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق وبوليفيا في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة العراق وبوليفيا في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

القنوات الناقلة | المعلق
beIN SPORTS 1علي سعيد الكعبي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة العراق وبوليفيا في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة العراق وبوليفيا في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة العراق وبوليفيا في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة العراق ضد بوليفيا

التشكيل المتوقع

البدلاء

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • O. Villegas

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج العراق وبوليفيا في المباريات الأخيرة

العراق
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

بوليفيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات العراق وبوليفيا في المباريات الأخيرة

العراق

المباراة الأخيرة

بوليفيا

0

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

0

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
0/1
