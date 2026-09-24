ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل مواجهة المنتخب العراقي أمام نظيره الكويتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وبدأ المنتخب السعودي البطولة بفوز صعب على الكويت بهدف نظيف، بينما تعادل العمانيون مع العراق في الجولة الأولى بهدف نظيف.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة العراق والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة العراق والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة العراق والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو السبت 26 سبتمبر 2026 على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة إلا خمس دقائق مساء (18:55) بتوقيت السعودية، الثامنة إلا خمس دقائق مساء (19:55) بتوقيت الإمارات.





كأس الخليج - الجولة 2 26 سبتمبر 2026 - 11:00





ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت عدة قنوات على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" أبرزها السعودية الرياضية والشارقة وأبوظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة العراق والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة العراق والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق شاشا و MBC شاهد وكذلك شووف.

من معلق مباراة العراق والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

تم اختيار الأسماء الآتية للتعليق على مباراة العراق والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" حتى الآن.







الشارقة الرياضية محمد الهنائي

الكويت الرياضية حماد العنزي

التشكيل المتوقع لمباراة العراق والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

تشكيل المنتخب العراقي المتوقع أمام الكويت





حراسة المرمى أحمد باسل خط الدفاع زيد تحسين - يوسف الإمام - محمد دلاور - ميرخاس دوسكي خط الوسط أمير العماري - زيد إسماعيل - زيدان إقبال خط الهجوم علي جاسم - حيدر عبد الكريم - أيمن حسين





تشكيل الكويت المتوقع أمام المنتخب العراقي





حراسة المرمى خالد الرشيدي خط الدفاع معاذ الظفيري - عزيز ناجي - يوسف الحقان - راشد الدوسري خط الوسط عذبي شهاب - ناصر فالح - خالد المرشد - عيد الرشيدي - محمد دحام خط الهجوم يوسف ناصر

نتائج العراق والكويت في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات العراق والكويت في المباريات الأخيرة









ترتيب العراق والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"





المجموعة أ المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 السعودية السعودية 1 1 0 0 1 0 +1 3 ف 2 عمان عمان 1 0 1 0 1 1 0 1 ت 3 العراق العراق 1 0 1 0 1 1 0 1 ت 4 الكويت الكويت 1 0 0 1 0 1 -1 0 خ الجولة القادمة



