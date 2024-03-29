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Hassan Tambakti Hilal SPLGetty Images
دوري روشن السعودي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلةالشباب v الهلالالشبابالهلالدوري روشن السعودي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

سيكون الهلال على موعد مع مواجهة قوية ضد الشباب ضمن مباريات الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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يدخل الهلال المباراة منتشيًا بادائه الرائع هذا الموسم وتحقيق لأفضل النتائج سواء على المستوى المحلي أو القاري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

المباراة التالية

ما موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 30 مارس 2024 على ملعب نادي الشباب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الشباب والهلال على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة بتعليق علي سعيد الكعبي.

كيف تشاهد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الشباب والهلال عبر تطبيق شاهد.

المباراةالشباب - الهلال
التاريخالسبت 30 مارس 2024
الموعد22:00 السعودية، 21:00 مصر
الملعبنادي الشباب
القنوات الناقلة
التعليقعلي سعيد الكعبي

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