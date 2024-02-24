ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

يستضيف ملعب نادي الشباب مباراة الشباب والنصر، في الجولة الحادية والعشرين لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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النصر هو صاحب المركز الثاني في دوري روشن ويطمح للاقتراب من الصدارة، منافسا الهلال الذي يقدم عروضًا هائلة هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الأحد 25 فبراير 2024 على ملعب نادي الشباب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الشباب والنصر على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC 1 HD وSSC 5 HD وSSC 1 SD.

وتأتي المباراة بتعليق كل من رؤوف خليف وفارس عوض وأحمد النفيسة..

كيف تشاهد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الشباب والنصر عبر تطبيق شاهد.

المباراة الشباب - النصر التاريخ الأحد 25 فبراير 2024 الموعد 20:00 السعودية، 19:00 مصر الملعب نادي الشباب القنوات الناقلة شاهد التعليق رؤوف خليف - فارس عوض - أحمد النفيسة

SHAHID



