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دوري روشن السعودي
team-logoالشباب
اس اتش جي ارينا
team-logoالأهلي
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الشباب ضد الأهلي
الشباب
الأهلي
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الشباب نظيره الأهلي على ملعب "اس اتش جي أرينا" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الأهلي يريد الاقتراب أكثر من مراكز المنافسة على اللقب، بينما يطمح الشباب لتعويض البداية المتذبذبة في دوري روشن.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 30 أكتوبر 2026 على ملعب "اس اتش جي أرينا".

المباريات التالية
الشباب

الشباب

دوري روشن السعودي

30 أكتوبر 2026

الأهلي

الأهلي

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

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دوري روشن السعودي - الجولة 12
اس اتش جي ارينا

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر

عرب سات

التردد

11919

الاستقطاب

أفقي (H)

معدل الترميز

27500

معدل الخطأ

3/4

من معلق مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من فارس عوض وراشد الدوسري، للتعليق على مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

ثمانيةثمانية

ثمانية

فارس عوض
راشد الدوسري

كيف تشاهد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الشباب ضد الأهلي

المدرب

  • توماس ليتستش

نتائج الشباب والأهلي في المباريات الأخيرة

الشباب

الشباب - المستوى

الخلود
خ2-1
الفيحاء
ت0-0
التعاون
ف3-0
الفيصلي
ت2-2
الفتح
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
9/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الأهلي

الأهلي - المستوى

الفتح
ف0-4
الوصل
ف1-3
الفيحاء
ف2-3
الخليج
ف4-1
الغرافة
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
16/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات الشباب والأهلي في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

الشبابتعادلالأهلي
1
1
3
دوري روشن السعودي
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الشباب
الشباب
2
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الأهلي
الأهلي
5
انتهت
دوري روشن السعودي
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الأهلي
الأهلي
1
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الشباب
الشباب
1
انتهت
دوري روشن السعودي
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الشباب
الشباب
3
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الأهلي
الأهلي
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
3
الشباب badge
الشباب
الشباب
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الشباب badge
الشباب
الشباب
1
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
2
انتهت
9الأهداف المسجلة12
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

ترتيب الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الهلالالهلالالهلال
10901309+2127
ف
ف
ف
ف
خ
2
النصرالنصرالنصر
10811238+1525
ف
ف
ف
ت
ف
3
القادسيةالقادسيةالقادسية
118122612+1425
خ
ف
ف
ف
ت
4
الاتحادالاتحادالاتحاد
107212010+1023
ف
ف
خ
ف
ف
5
الأهليالأهليالأهلي
107032713+1421
ف
ف
ف
ف
خ
6
نيومنيومنيوم
11614169+719
ف
خ
خ
ت
ف
7
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
115331716+118
ف
خ
ف
ت
ت
8
الدرعيةالدرعيةالدرعية
11434911-215
خ
ف
ت
خ
ت
9
الخليجالخليجالخليج
122731017-713
ت
خ
ف
ف
ت
10
الخلودالخلودالخلود
103341421-712
خ
خ
خ
خ
ف
11
الرياضالرياضالرياض
103341119-812
ف
خ
ت
ف
ت
12
الشبابالشبابالشباب
102531414011
ف
ت
ف
ت
خ
13
الحزمالحزمالحزم
122551216-411
ت
ت
خ
خ
ت
14
الفيصليالفيصليالفيصلي
112451220-810
ف
خ
ت
ف
خ
15
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
111551219-78
ت
خ
خ
ت
ت
16
الفتحالفتحالفتح
111371023-136
خ
خ
ف
خ
خ
17
التعاونالتعاونالتعاون
11047519-144
خ
خ
ت
خ
خ
18
أبهاأبهاأبها
10028618-122
خ
خ
خ
ت
خ
AFC Champions League
هبوط

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