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دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoالسد
team-logoالأهلي
شاهد على beIN SPORTS 1شاهد على ALKASS Five
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال آسيا النخبة
السد ضد الأهلي
السد
الأهلي
المملكة العربية السعودية
قطر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي السد نظيره الأهلي على استاد "جاسم بن حمد" ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

الأهلي يحتل المركز الثالث في مرحلة الدوري ويطمح في مواصلة حملة الحفاظ على اللقب، بينما يحتل السد المركز الرابع عشر ويطمح لتحسين موضعه في الجدول.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة السد والأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 2 نوفمبر 2026 على ستاد "جاسم بن حمد".

المباريات التالية
السد

السد

دوري أبطال آسيا النخبة

02 نوفمبر 2026

الأهلي

الأهلي

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.

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دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 4

ما القنوات الناقلة لمباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 5.

من معلق مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس عصام الشوالي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 5.

بينما يعلق خليل البلوشي على المواجهة عبر الكأس 5.

BeIN SPORTS 3

beIN SPORTS HD 2

عصام الشوالي

قنوات الكأس

الكأس 5

خليل البلوشي

كيف تشاهد مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

التشكيلات المحتملة باختاكور ضد النصر

المدرب

  • كمال الدين تاجاييف

نتائج السد والأهلي في المباريات الأخيرة

باختاكور

باختاكور - المستوى

القادسية
ت1-1
NAN
ت1-1
نيفتشي
خ1-3
القوة الجوية
خ1-0
XOR
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
النصر

النصر - المستوى

الدرعية
ف3-0
نيفتشي
ف3-1
نيوم
ف1-0
الفيصلي
ف1-3
الخلود
ف5-3
الهدف المسجل (المستقبل)
15/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

ترتيب السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

منطقة الغرب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
العينالعينالعين
3300102+89
ف
ف
ف
2
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
330051+49
ف
ف
ف
3
الأهليالأهليالأهلي
321063+37
ف
ف
ت
4
الاستقلالالاستقلالاستقلال
320153+26
خ
ف
ف
5
الهلالالهلالالهلال
320154+16
خ
ف
ف
6
الشمالالشمالالشمال
312042+25
ف
ت
ت
7
القادسيةالقادسيةالقادسية
312043+15
ت
ت
ف
8
الاتحادالاتحادالاتحاد
31114404
ف
خ
ت
9
النصرالنصرالنصر
210135-23
ف
خ
10
نيفتشينيفتشينيفتشي
310235-23
خ
خ
ف
11
القوة الجويةالقوة الجويةالقوة الجوية
310225-33
ف
خ
خ
12
باختاكورباختاكورباختاكور
302123-12
خ
ت
ت
13
تراكتورتراكتورتراكتور
301213-21
خ
ت
خ
14
السدالسدالسد
301216-51
ت
خ
خ
15
الغرافةالغرافةالغرافة
300336-30
خ
خ
خ
16
الوصلالوصلالوصل
200225-30
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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