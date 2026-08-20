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الدوري المصري الممتاز
team-logoالزمالك
ستاد القاهرة الدولي
team-logoالاتحاد
شاهد على ON Sport 1
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الزمالك ضد الاتحاد
الزمالك
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهة مرتقبة تجمع بين الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027.

المباراة متابعة على صعيد جماهيري واسع، كون الزمالك واحدا من القطبين الأبرز في الكرة المصرية إلى جانب الأهلي وحامل لقب الموسم الماضي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027، هو الجمعة 21 أغسطس 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءُ بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري المصري الممتاز
الزمالك crest
الزمالك
الزمالك
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
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الدوري المصري الممتاز - الجولة 1
ستاد القاهرة الدولي

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة On Sport 1 بتعليق بلال علام.

القنوات الناقلةالتعليق
On Sport 1بلال علام
 
 

كيف تشاهد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027

التشكيلات المحتملة الزمالك ضد الاتحاد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • M. Gamal

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • H. El Gamal

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الزمالك والاتحاد في المباريات الأخيرة

الزمالك
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
0/5

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ الزمالك والاتحاد في المباريات الأخيرة

الزمالك

آخر 5 مباريات

الاتحاد

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

10

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5
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