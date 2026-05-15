ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "القاهرة الدولي" مباراة هامة لحساب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026 بين كل من الزمالك واتحاد العاصمة.

مباراة الذهاب انتهت بسيناريو دراماتيكي أفضى إلى فوز الفريق الجزائري 1-0 على أرضه ووسط جماهيره، ويطمح الزملكاوية في تحقيق اللقب الغالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية 2025-2026؟

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية 2025-2026، هو السبت 16 مايو 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

كيف تشاهد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

