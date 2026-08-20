ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الرياض، نظيره النصر، في مواجهة قوية في ثاني جولات الدوري السعودي وذلك على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

النصر يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز وافتتاح الموسم بشكل رائع لضمان المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الثانية من المسابقة هو يوم الجمعة 21 أغسطس 2026، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - الجولة 2 21 أغسطس 2026 - 12:00 استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 2 لنقل المباراة بصوت مشاري القرني.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية 2 مشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية على عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الرياض ضد النصر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب M. Dulac التشكيل المتوقع البدلاء المدرب أنجي بوستيكوجلو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الرياض والنصر في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الرياض والنصر في المباريات الأخيرة

ترتيب الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027