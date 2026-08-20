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دوري روشن السعودي
team-logoالرياض
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز
team-logoالنصر
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الرياض ضد النصر
الرياض
النصر

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الرياض، نظيره النصر، في مواجهة قوية في ثاني جولات الدوري السعودي وذلك على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

النصر يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز وافتتاح الموسم بشكل رائع لضمان المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الثانية من المسابقة هو يوم الجمعة 21 أغسطس 2026، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الرياض crest
الرياض
الرياض
النصر crest
النصر
النصر
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دوري روشن السعودي - الجولة 2
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 2 لنقل المباراة بصوت مشاري القرني.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 2مشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية على عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الرياض ضد النصر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • M. Dulac

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنجي بوستيكوجلو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الرياض والنصر في المباريات الأخيرة

الرياض
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الرياض والنصر في المباريات الأخيرة

الرياض

آخر 5 مباريات

النصر

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

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