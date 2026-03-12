ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

Goal.com
دوري روشن السعودي
team-logoالرياض
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز
team-logoالاتحاد
أحمد مجدي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الاتحاد منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمباراة هامة أمام الرياض لحساب الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الاتحاد يريد مصالحة الأنصار غير المعتادين على المركز الذي يحتله النمور وهو المركز السادس، لكنه يواجه رغبة الرياض صاحب المركز السادس عشر في الفكاك من مراكز الهبوط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 13 مارس 2026، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةخالد المديفر

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الرياض ضد الاتحاد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • M. Dulac

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الرياض والاتحاد في المباريات الأخيرة

الرياض
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين الرياض والاتحاد في المباريات الأخيرة

الرياض

آخر 5 مباريات

الاتحاد

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

