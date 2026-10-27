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الدوري المغربي الممتاز
team-logoالرجاء البيضاوي
مركب محمد الخامس
team-logoحسنية أغادير
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الرجاء البيضاوي
الدوري المغربي الممتاز
الرجاء البيضاوي ضد حسنية أغادير
حسنية أغادير
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن استاد العربي الزاولي مواجهة الرجاء وحسنية أكادير، ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري المغربي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027 هو الأربعاء 28 أكتوبر 2026 على استاد العربي الزاولي.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري المغربي الممتاز - الجولة 5
مركب محمد الخامس


ما القنوات الناقلة لمباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.


الرياضية المغربية


المغربية الرياضية

-


كيف تشاهد مباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027


التشكيلات المحتملة الرجاء البيضاوي ضد حسنية أغادير

المدرب

  • باكو جيميز



نتائج الرجاء وحسنية أكادير في المباريات الأخيرة


الرجاء

الرجاء - المستوى

حسنية أكادير
ف2-0
أولمبيك آسفي
ف0-2
نهضة الزمامرة
ف1-0
المغرب الفاسي
ت0-0
الفتح الرباطي
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/1
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
حسنية أكادير

حسنية أكادير - المستوى

الكوكب المراكشي
ت1-1
الكوكب المراكشي
ف2-3
المغرب الفاسي
خ1-2
نهضة الزمامرة
ف2-5
الجيش الملكي
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
12/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5


تاريخ مواجهات الرجاء وحسنية أكادير في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الرجاء البيضاويتعادلحسنية أغادير
5
0
0
الدوري المغربي الممتاز
الرجاء البيضاوي badge
الرجاء البيضاوي
الرجاء
2
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حسنية أغادير
حسنية أكادير
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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حسنية أغادير
حسنية أكادير
0
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الرجاء البيضاوي
الرجاء
1
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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الرجاء البيضاوي
الرجاء
1
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حسنية أغادير
حسنية أكادير
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
حسنية أغادير badge
حسنية أغادير
حسنية أكادير
1
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الرجاء البيضاوي
الرجاء
3
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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الرجاء البيضاوي
الرجاء
2
حسنية أغادير badge
حسنية أغادير
حسنية أكادير
0
انتهت
9الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5


ترتيب الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
النادي المكناسيالنادي المكناسيالنادي المكناسي
531194+510
ف
ف
ت
خ
ف
2
الكوكب الرياضي المراكشيالكوكب الرياضي المراكشيالكوكب المراكشي
531175+210
ت
ف
ف
ف
خ
3
الوداد الرياضيالوداد الرياضيالوداد
522154+18
ف
ت
ت
ف
خ
4
حسنية أغاديرحسنية أغاديرحسنية أكادير
4211118+37
ت
ف
خ
ف
5
إتحاد طنجةإتحاد طنجةاتحاد طنجة
421175+27
ف
خ
ت
ف
6
المغرب الفاسيالمغرب الفاسيالمغرب الفاسي
421154+17
خ
ت
ف
ف
7
الدفاع الحسني الجديديالدفاع الحسني الجديديالدفاع الجديدي
5212121207
ت
ف
ف
خ
خ
8
إتحاد تواركةإتحاد تواركةاتحاد تواركة
52123307
خ
خ
ت
ف
ف
9
وداد تمارةوداد تمارةوداد تمارة
520364+26
ف
خ
خ
خ
ف
10
الرجاء البيضاويالرجاء البيضاويالرجاء
312021+15
ت
ت
ف
11
الفتح الرباطيالفتح الرباطيالفتح الرباطي
512234-15
ف
ت
ت
خ
خ
12
الجيش الملكيالجيش الملكيالجيش الملكي
211032+14
ت
ف
13
أمل تيزنيتأمل تيزنيتأمل تيزنيت
5113611-54
خ
ت
خ
ف
خ
14
نهضة بركاننهضة بركاننهضة بركان
30302203
ت
ت
ت
15
المغرب التطوانيالمغرب التطوانيالمغرب التطواني
503228-63
خ
خ
ت
ت
ت
16
نهضة الزمامرةنهضة الزمامرةنهضة الزمامرة
5014511-61
خ
ت
خ
خ
خ
CAF Champions League Qualification
كأس القارات
تصفيات الهبوط
هبوط


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