ما القنوات الناقلة لمباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد العربي الزاولي مواجهة الرجاء وحسنية أكادير، ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري المغربي 2026-2027.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027؟
موعد مباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027 هو الأربعاء 28 أكتوبر 2026 على استاد العربي الزاولي.
وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.
المغربية الرياضية
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كيف تشاهد مباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.
التشكيل المتوقع لمباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027
التشكيلات المحتملة الرجاء البيضاوي ضد حسنية أغادير
المدرب
- باكو جيميز
نتائج الرجاء وحسنية أكادير في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات الرجاء وحسنية أكادير في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|5
|3
|1
|1
|9
|4
|+5
|10
ف
ف
ت
خ
ف
|2
|5
|3
|1
|1
|7
|5
|+2
|10
ت
ف
ف
ف
خ
|3
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|+1
|8
ف
ت
ت
ف
خ
|4
|4
|2
|1
|1
|11
|8
|+3
|7
ت
ف
خ
ف
|5
|4
|2
|1
|1
|7
|5
|+2
|7
ف
خ
ت
ف
|6
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|+1
|7
خ
ت
ف
ف
|7
|5
|2
|1
|2
|12
|12
|0
|7
ت
ف
ف
خ
خ
|8
|5
|2
|1
|2
|3
|3
|0
|7
خ
خ
ت
ف
ف
|9
|5
|2
|0
|3
|6
|4
|+2
|6
ف
خ
خ
خ
ف
|10
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
ت
ت
ف
|11
|5
|1
|2
|2
|3
|4
|-1
|5
ف
ت
ت
خ
خ
|12
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
ت
ف
|13
|5
|1
|1
|3
|6
|11
|-5
|4
خ
ت
خ
ف
خ
|14
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
ت
ت
ت
|15
|5
|0
|3
|2
|2
|8
|-6
|3
خ
خ
ت
ت
ت
|16
|5
|0
|1
|4
|5
|11
|-6
|1
خ
ت
خ
خ
خ