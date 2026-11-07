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الدوري المغربي الممتاز
team-logoالرجاء البيضاوي
مركب محمد الخامس
team-logoإتحاد طنجة
شاهد على SNRT Live
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الرجاء واتحاد طنجة في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري المغربي الممتاز
الرجاء البيضاوي ضد إتحاد طنجة
الرجاء البيضاوي
إتحاد طنجة
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الرجاء واتحاد طنجة في الدوري المغربي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب العربي الزاولي مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين الرجاء واتحاد طنجة، ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري المغربي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الرجاء واتحاد طنجة في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الرجاء واتحاد طنجة في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة الرجاء واتحاد طنجة في الدوري المغربي 2026-2027 هو الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب العربي الزاولي.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت المغرب، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت السعودية.

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الدوري المغربي الممتاز - الجولة 7
مركب محمد الخامس
المباريات التالية
الرجاء

الرجاء

الدوري المغربي الممتاز

08 نوفمبر 2026

اتحاد طنجة

اتحاد طنجة

ما القنوات الناقلة لمباراة الرجاء واتحاد طنجة في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

الرياضية المغربية

المغربية الرياضية

-

كيف تشاهد مباراة الرجاء واتحاد طنجة في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الرجاء واتحاد طنجة في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة الرجاء واتحاد طنجة في الدوري المغربي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الجيش الملكي ضد الدفاع الحسني الجديدي

المدرب

  • بيدرو غونسالفيس

نتائج الرجاء واتحاد طنجة في المباريات الأخيرة

الجيش الملكي

الجيش الملكي - المستوى

وداد تمارة
ف1-0
حسنية أكادير
ت2-2
اتحاد طنجة
ف2-0
النادي المكناسي
ت0-0
الرجاء
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
الدفاع الجديدي

الدفاع الجديدي - المستوى

الوداد
خ0-2
أمل تيزنيت
ف2-5
المغرب التطواني
ف4-1
الكوكب المراكشي
ت1-1
اتحاد تواركة
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات الرجاء واتحاد طنجة في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

الجيش الملكيتعادلالدفاع الحسني الجديدي
4
0
1
الدوري المغربي الممتاز
الجيش الملكي badge
الجيش الملكي
الجيش الملكي
2
الدفاع الحسني الجديدي badge
الدفاع الحسني الجديدي
الدفاع الجديدي
1
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
الدفاع الحسني الجديدي badge
الدفاع الحسني الجديدي
الدفاع الجديدي
0
الجيش الملكي badge
الجيش الملكي
الجيش الملكي
4
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
الجيش الملكي badge
الجيش الملكي
الجيش الملكي
1
الدفاع الحسني الجديدي badge
الدفاع الحسني الجديدي
الدفاع الجديدي
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
الدفاع الحسني الجديدي badge
الدفاع الحسني الجديدي
الدفاع الجديدي
1
الجيش الملكي badge
الجيش الملكي
الجيش الملكي
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
الدفاع الحسني الجديدي badge
الدفاع الحسني الجديدي
الدفاع الجديدي
0
الجيش الملكي badge
الجيش الملكي
الجيش الملكي
1
انتهت
8الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب الرجاء واتحاد طنجة في الدوري المغربي 2026-2027

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الكوكب الرياضي المراكشيالكوكب الرياضي المراكشيالكوكب المراكشي
7511106+416
ف
ف
ت
ف
ف
2
النادي المكناسيالنادي المكناسيالنادي المكناسي
632194+511
ت
ف
ف
ت
خ
3
الوداد الرياضيالوداد الرياضيالوداد
732276+111
خ
ف
ف
ت
ت
4
المغرب الفاسيالمغرب الفاسيالمغرب الفاسي
732265+111
ف
خ
ت
خ
ت
5
إتحاد طنجةإتحاد طنجةاتحاد طنجة
631287+110
ف
خ
ف
خ
ت
6
وداد تمارةوداد تمارةوداد تمارة
630374+39
ف
ف
خ
خ
خ
7
حسنية أغاديرحسنية أغاديرحسنية أكادير
72321412+29
ت
خ
ت
ت
ف
8
الرجاء البيضاويالرجاء البيضاويالرجاء
62315509
ف
خ
ت
ت
ت
9
الجيش الملكيالجيش الملكيالجيش الملكي
522164+28
خ
ت
ف
ت
ف
10
الدفاع الحسني الجديديالدفاع الحسني الجديديالدفاع الجديدي
6222131308
ت
ت
ف
ف
خ
11
الفتح الرباطيالفتح الرباطيالفتح الرباطي
722345-18
خ
ف
ف
ت
ت
12
إتحاد تواركةإتحاد تواركةاتحاد تواركة
722346-28
خ
ت
خ
خ
ت
13
نهضة بركاننهضة بركاننهضة بركان
615064+28
ت
ف
ت
ت
ت
14
أمل تيزنيتأمل تيزنيتأمل تيزنيت
7214812-47
ف
خ
خ
ت
خ
15
المغرب التطوانيالمغرب التطوانيالمغرب التطواني
603329-73
خ
خ
خ
ت
ت
16
نهضة الزمامرةنهضة الزمامرةنهضة الزمامرة
6015512-71
خ
خ
ت
خ
خ
CAF Champions League Qualification
كأس القارات
تصفيات الهبوط
هبوط

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