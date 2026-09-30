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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoالدنمارك
باركن
team-logoالبرتغال
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
الدنمارك ضد البرتغال
الدنمارك
البرتغال
الدانمرك
البرتغال

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب الدنمارك نظيره البرتغالي على ملعب "باركن" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفريقان يريدان تحقيق الفوز في مجموعة يتصدرها البرتغاليون بالعلامة الكاملة بينما يحتل الدنماركيون وصافتها برصيد 3 نقاط.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الخميس 1 أكتوبر 2026 على ملعب "باركن".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كيف تشاهد مباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



من معلق مباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

لم تسند قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى معلق بعد.



beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 2

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التشكيل المتوقع لمباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة الدنمارك ضد البرتغال

4-2-3-1
الدنمارك crest
الدنمارك
الدنمارك
التشكيل
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
4-2-3-1
فيليب يورجنسنفيليب يورجنسنيواكيم أندرسنيواكيم أندرسنteam-logoراسموس كريستنسنteam-logoجواكيم مايهليO. ProvstgaardO. Provstgaardteam-logoمحمد داراميبييري هوبيرجبييري هوبيرجميكيل دامسغاردميكيل دامسغاردغوستاف ايساكسونغوستاف ايساكسونمورتين هيولماندمورتين هيولماندراسموس هويلوندراسموس هويلوندديوجو كوستاديوجو كوستاجواو كانسيلوجواو كانسيلوروبن دياشروبن دياشريناتو فيجاريناتو فيجانونو مينديزنونو مينديزبيدرو نيتوبيدرو نيتوفرانشيسكو كونسيساوفرانشيسكو كونسيساوجواو نيفيسجواو نيفيسفيتينيافيتينيابرونو فيرنانديزبرونو فيرنانديزكريستيانو رونالدوكريستيانو رونالدو
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
4-2-3-1
الدنمارك

التشكيلة الأساسية

البرتغال

المدرب

  • بريان ريمر
  • جورج جيسوس


نتائج الدنمارك والبرتغال في المباريات الأخيرة


الدنمارك

الدنمارك - المستوى

مقدونيا الشمالية
ف4-0
تشيكيا
خ2-2
الكونغو الديمقراطية
ت0-0
النرويج
خ3-2
ويلز
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
10/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
البرتغال

البرتغال - المستوى

كولومبيا
ت0-0
كرواتيا
ف2-1
إسبانيا
خ0-1
ويلز
ف1-0
النرويج
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات الدنمارك والبرتغال في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الدنماركتعادلالبرتغال
1
0
4
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
5
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
2
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
1
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
1
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
0
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
1
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
2
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
3
انتهت
3الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5


ترتيب الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الرابعة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
البرتغالالبرتغالالبرتغال
220031+26
ف
ف
2
النرويجالنرويجالنرويج
21014403
خ
ف
3
الدنماركالدنماركالدنمارك
210143+13
ف
خ
4
ويلزويلزويلز
200203-30
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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