ما القنوات الناقلة لمباراة الدرعية والنصر في كأس الملك السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل النصر، ضيفًا على نظيره الدرعية، في مواجهة ضمن منافسات الجولة 32 من كأس الملك السعودي 2026-2027.

النصر حقق لقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، كما بدأ الموسم بفوز على الفتح بثلاثية نظيفة، ويرغب في قص شريط بطولات الكأس.

وقدّم الدرعية موسمًا جيدًا مكنه من الصعود من دوري يلو إلى دوري روشن الموسم الحالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الدرعية والنصر في كأس الملك السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الدرعية والنصر في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الدرعية والنصر في كأس الملك السعودي 2026-2027 لحساب الجولة 32 من المسابقة هو يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

كأس خادم الحرمين الشريفين - 1/16 18 أغسطس 2026 - 14:00

ما القنوات الناقلة لمباراة الدرعية والنصر في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة ثمانية

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الدرعية والنصر في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمر الصناعي، نايل عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الدرعية والنصر في كأس الملك السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النجمة والاتحاد في كأس الملك السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الدرعية والنصر في كأس الملك السعودي 2026-2027

نتائج الدرعية والنصر في المباريات الأخيرة