ما القنوات الناقلة لمباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الدرعية، نظيره الأهلي، في مواجهة قوية في فاتحة جولات الدوري السعودي وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الأهلي يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز وافتتاح الموسم بشكل رائع لضمان المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الخميس 13 أغسطس 2026، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - الجولة 1 13 أغسطس 2026 - 14:00 استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

ما القنوات الناقلة لمباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية -

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الدرعية ضد الأهلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب برونو لاجي التشكيل المتوقع البدلاء

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الدرعية والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الدرعية والأهلي في المباريات الأخيرة

ترتيب الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027