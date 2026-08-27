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دوري روشن السعودي
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team-logoالتعاون
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الخليج ضد الهلال
الخليج
الهلال

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الخليج، نظيره الهلال، في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد.

الهلال تألق في أول مباراتين وحقق الفوز على الفيصلي والفيحاء ليؤكد رغبته في تحقيق لقب الدوري السعودي للمرة الثانية والعشرين في التاريخ.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة هو يوم الجمعة 28 أغسطس 2026، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الخليج crest
الخليج
الخليج
الهلال crest
الهلال
الهلال
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دوري روشن السعودي - الجولة 4
الأول بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-
 

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة النصر ضد التعاون

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنجي بوستيكوجلو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • زاركو لازيديتش

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الخليج والهلال في المباريات الأخيرة

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
18/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

التعاون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين الخليج والهلال في المباريات الأخيرة

النصر

آخر 5 مباريات

التعاون

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

8

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

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