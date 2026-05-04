ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الهلال منافسات دوري روشن السعودي، حين يستعد لمواجهة مضيفه الخليج على استاد الأمير محمد بن فهد في المباراة المؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
الهلال يريد استغلال تعثر النصر أمام القادسية، إذ أصبح مصيره في يده وفي حال حقق الفوز في باقي مباريات الدوري يحقق اللقب.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة الهلال القادمة ضد الخليج في المباراة المؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 5 مايو 2026، على استاد الأمير محمد بن فهد.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|ثمانية
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
