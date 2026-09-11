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دوري روشن السعودي
team-logoالخليج
ملعب الأمير محمد بن فهد
team-logoالنصر
إنترنت آمن وسريع
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الخليج ضد النصر
الخليج
النصر

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الخليج، نظيره النصر، في مواجهة قوية في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد.

النصر يريد تحقيق الفوز ومواصلة التشارك في الصدارة والوصول للنقطة رقم 18 كي يثبت أقدامه في المنافسة على اللقب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة السابعة من المسابقة هو يوم السبت 12 سبتمبر 2026، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الخليج crest
الخليج
الخليج
النصر crest
النصر
النصر
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دوري روشن السعودي - الجولة 7
ملعب الأمير محمد بن فهد

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 1جعفر الصليح
 

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الخليج ضد النصر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوزيه جوميز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنجي بوستيكوجلو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الخليج والنصر في المباريات الأخيرة

الخليج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين الخليج والنصر في المباريات الأخيرة

الخليج

آخر 5 مباريات

النصر

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

17
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

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