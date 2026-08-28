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دوري روشن السعودي
team-logoالخلود
مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)
team-logoالأهلي
إنترنت آمن وسريع
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الخلود ضد الأهلي
الخلود
الأهلي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الخلود، نظيره الأهلي، في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب نادي الحزم.

الأهلي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما يحتل الخلود المركز الثامن بعدما جمع خمس نقاط من 3 مباريات.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة هو يوم السبت 29 أغسطس 2026، على ملعب نادى الحزم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة وخمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الخلود crest
الخلود
الخلود
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
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دوري روشن السعودي - الجولة 4
مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 2فارس عوض
 

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الخلود ضد الأهلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • D. Buckingham

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • M. Pusic

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الخلود والأهلي في المباريات الأخيرة

الخلود
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الخلود والأهلي في المباريات الأخيرة

الخلود

آخر 4 مباريات

الأهلي

1

انتصار

0

تعادل

3

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/4
سجل كلا الفريقين
1/4

ترتيب الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

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