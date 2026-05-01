ما القنوات الناقلة لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الهلال منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمواجهة مضيفه الحزم على ستاد نادي الحزم ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الهلال يريد التشبث بآخر آمال المنافسة على لقب دوري روشن حين يواجه الحزم الذي يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 2 مايو 2026، على استاد نادي الحزم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة ثمانية

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الحزم ضد الهلال التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جلال القادري التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الحزم والهلال في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الحزم والهلال في المباريات الأخيرة

ترتيب الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026