ما القنوات الناقلة لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الهلال منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمواجهة مضيفه الحزم على ستاد نادي الحزم ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
الهلال يريد التشبث بآخر آمال المنافسة على لقب دوري روشن حين يواجه الحزم الذي يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة الهلال القادمة ضد الحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 2 مايو 2026، على استاد نادي الحزم.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|ثمانية
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
