يستضيف نادي الحزم نظيره النصر على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

النصر يطمح للفوز ومواصلة تضييق الخناق على القادسية والهلال، بينما يطمح الحزم للتقدم أكثر من المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو السبت 28 نوفمبر 2026 على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة".

المباريات التالية الحزم دوري روشن السعودي 07:15 النصر شاهد

وتنطلق صافرة البداية في الثالثة والربع عصرا (15:15) بتوقيت السعودية، الرابعة والربع عصرًا (16:15) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 2 لبث المواجهة المرتقبة.

دوري روشن السعودي - الجولة 13 28 نوفمبر 2026 - 07:15 ملعب نادي الحزم

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من فارس عوض وخالد المديفر، للتعليق على مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

ثمانية ثمانية 2 فارس عوض

خالد المديفر

كيف تشاهد مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

نتائج الحزم والنصر في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الحزم والنصر في المباريات الأخيرة

ترتيب الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027