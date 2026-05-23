ما القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله" مباراة هامة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 والتي تجمع الجيش الملكي مع صن داونز.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الجنوب أفريقي 1-0 بهدف بصم عليه اللاعب أوبري موديبا وانتهت به مباراة بريتوريا الصعبة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

موعد مباراة الجيش الملكي وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، هو الأحد 24 مايو 2026، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الجيش الملكي وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق جواد بدة.

يمكن مشاهدة مباراة الجيش الملكي وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيلات المحتملة الجيش الملكي ضد ماميلودي صن داونز

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

