ما القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي والدفاع الجديدي في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الأمير مولاي عبدالله مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين الجيش الملكي والدفاع الجديدي، ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري المغربي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الجيش الملكي والدفاع الجديدي في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الجيش الملكي والدفاع الجديدي في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة الجيش الملكي والدفاع الجديدي في الدوري المغربي 2026-2027 هو الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً (19:00) بتوقيت المغرب، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية.

الدوري المغربي الممتاز - الجولة 7 8 نوفمبر 2026 - 13:00 ملعب الأمير مولاي عبد الله

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ما القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي والدفاع الجديدي في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

المغربية الرياضية -

كيف تشاهد مباراة الجيش الملكي والدفاع الجديدي في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الجيش الملكي والدفاع الجديدي في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة الجيش الملكي والدفاع الجديدي في الدوري المغربي 2026-2027

نتائج الجيش الملكي والدفاع الجديدي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الجيش الملكي والدفاع الجديدي في المباريات الأخيرة

ترتيب الجيش الملكي والدفاع الجديدي في الدوري المغربي 2026-2027