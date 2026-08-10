ما القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة والاتحاد في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الجزيرة الإماراتي، نظيره الاتحاد السعودي، في مواجهة في التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، والتي تجمع بينهما على استاد محمد بن زايد.

وتم تعديل دوري أبطال آسيا للنخبة وزيادة عدد الأندية المشاركة وهو ما منح الاتحاد فرصة للتواجد في المسابقة عن طريق الملحق.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة والاتحاد في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-20272026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الجزيرة والاتحاد في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الجزيرة والاتحاد في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، على استاد محمد بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

التصفيات التأهيلية - النهائي 11 أغسطس 2026 - 12:00

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة والاتحاد في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، على حقوق بث المباراة في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر أبوظبي الرياضية 1 بتعليق عبدالله السعدي.

القنوات الناقلة التعليق أبوظبي الرياضية 1 عبدالله السعدي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الجزيرة والاتحاد في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لعشاق البث المباشر يمكن متابعة مباراة الجزيرة والاتحاد في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت عبر القناة الرسمية لأبوظبي الرياضية على يوتيوب.

كما أنّ تطبيق STARZPLAY يقوم بعمل بث مباشر لقناة أبوظبي الرياضية 1.

نتائج الجزيرة والاتحاد في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الجزيرة والاتحاد في المباريات الأخيرة