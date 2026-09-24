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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
team-logoالجزائر
team-logoزامبيا
شاهد على beIN SPORTS 4
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
الجزائر ضد زامبيا
الجزائر
زامبيا
الجزائر
زامبيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب الجزائر نظيره الزامبي على ملعب "حسين أيت أحمد" ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

الجزائريون يطمحون في الظهور بشكل جيد يرضي جماهيرهم في أولى مباريات المدرب الجديد إبراهيم حمداني


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 2026-2027؟

موعد مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الجمعة 25 سبتمبر 2026 على ملعب "حسين أيت أحمد".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت مصر، الثامنة مساءً (23:00) بتوقيت الجزائر.



ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 4.

من معلق مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 4

حفيظ دراجي


كيف تشاهد مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027


التشكيلات المحتملة الجزائر ضد زامبيا

المدرب

  • إبراهيم حمداني


نتائج الجزائر وزامبيا في المباريات الأخيرة


الجزائر

الجزائر - المستوى

بوليفيا
ف0-4
الأرجنتين
خ3-0
الأردن
ف1-2
النمسا
ت3-3
سويسرا
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
زامبيا

زامبيا - المستوى

جزر القمر
ت0-0
المغرب
خ0-3
مالاوي
ف0-0
الأرجنتين
خ5-0
زيمبابوي
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
0/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
0/5

تاريخ مواجهات الجزائر وزامبيا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الجزائرتعادلزامبيا
2
1
2
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
زامبيا badge
زامبيا
زامبيا
3
الجزائر badge
الجزائر
الجزائر
3
انتهت
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
الجزائر badge
الجزائر
الجزائر
5
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زامبيا
زامبيا
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - إفريقيا
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الجزائر
الجزائر
0
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زامبيا
زامبيا
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - إفريقيا
زامبيا badge
زامبيا
زامبيا
3
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الجزائر
الجزائر
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - إفريقيا
الجزائر badge
الجزائر
الجزائر
1
زامبيا badge
زامبيا
زامبيا
0
انتهت
10الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027


تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة I

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الجزائرالجزائرالجزائر
00000000
2
بورونديبورونديبوروندي
00000000
3
توجوتوجوتوجو
00000000
4
زامبيازامبيازامبيا
00000000
الجولة القادمة


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