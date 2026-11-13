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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
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ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الجزائر ضد توجو
الجزائر
توجو
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
الجزائر
توغو

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب حسين أيت أحمد مواجهة قوية تجمع بين الجزائر وتوجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

موعد مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو السبت 14 نوفمبر 2026 على ملعب حسين أيت أحمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء (22:00) مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الجزائر.

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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 3
المباريات التالية
الجزائر

الجزائر

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا

14 نوفمبر 2026

توجو

توجو

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 وسنوافيكم بالتفاصيل في حينها.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 1

حفيظ دراجي

كيف تشاهد مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

التشكيلات المحتملة البرتغال ضد الدنمارك

المدرب

  • جورج جيسوس

نتائج الجزائر وتوجو في المباريات الأخيرة

البرتغال

البرتغال - المستوى

إسبانيا
خ0-1
ويلز
ف1-0
النرويج
ف1-2
الدنمارك
ف2-4
النرويج
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الدنمارك

الدنمارك - المستوى

الكونغو الديمقراطية
ت0-0
النرويج
خ3-2
ويلز
ف2-0
البرتغال
خ2-4
ويلز
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات الجزائر وتوجو في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

البرتغالتعادلالدنمارك
4
0
1
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
2
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
4
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
5
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
2
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
1
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
1
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
0
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
1
انتهت
8الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

المجموعة الرابعة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
البرتغالالبرتغالالبرتغال
440094+512
ف
ف
ف
ف
2
الدنماركالدنماركالدنمارك
42027706
ف
خ
ف
خ
3
ويلزويلزويلز
410325-33
خ
ف
خ
خ
4
النرويجالنرويجالنرويج
410368-23
خ
خ
خ
ف
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

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