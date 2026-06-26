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أروهيد
team-logoالنمسا
شاهد على beIN SPORTS MAXشاهد على القناة الأرضية الجزائرية
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الجزائر ضد النمسا
القنوات الناقلة
كأس العالم
الجزائر
النمسا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد منتخب الجزائر لمواجهة نظيره النمسا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026.

منتخب الجزائر بدأ بخسارة أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة قبل الانتصار على الأردن وتعزيز حظوظه في التأهل للدور المقبل.

أما النمسا، فرغم الفوز على الأردن لكن الخسارة أمام الأرجنتين جعلت الفوز على محاربي الصحراء ضروريًا للتأهل في الوصافة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم 2026 هو صباح الأحد 28 يونيو 2026 على ملعب "أروهيد" في كانساس سيتي الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة صباحًا بتوقيت السعودية ، الثالثة صباحًا بتوقيت الجزائر.

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كأس العالم - المجموعة 10
أروهيد

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2  لبث المواجهة بتعليق حفيظ دراجي.

كما أنّ المباراة مذاعة على الجزائرية الأرضية.

كيف تشاهد مباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
 beIN Max 2حفيظ دراجي
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة الجزائر ضد النمسا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فلاديمير بيتكوفيتش

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • رالف رانجنيك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الجزائر والنمسا في المباريات الأخيرة

الجزائر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

النمسا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب الجزائر والنمسا في مجموعات كأس العالم 2026

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