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دوري روشن السعودي
team-logoالتعاون
ملعب نادي التعاون
team-logoالهلال
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
التعاون ضد الهلال
التعاون
الهلال

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف التعاون، نظيره الهلال، في مواجهة قوية في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب نادي التعاون.

الهلال يريد تحقيق الفوز ومواصلة الصدارة والوصول للنقطة رقم 18 كي يثبت أقدامه في المنافسة على اللقب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة السابعة من المسابقة هو يوم السبت 12 سبتمبر 2026، على ملعب نادي التعاون.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الهلال crest
الهلال
الهلال
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دوري روشن السعودي - الجولة 7
ملعب نادي التعاون

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 2فارس عوض
 

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة التعاون ضد الهلال

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • زاركو لازيديتش

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج التعاون والهلال في المباريات الأخيرة

التعاون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين التعاون والهلال في المباريات الأخيرة

التعاون

آخر 5 مباريات

الهلال

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

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