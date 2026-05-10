Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالتعاون
ملعب نادي التعاون
team-logoالأهلي
شاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الأهلي
التعاون ضد الأهلي
التعاون

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواجه الأهلي نظيره التعاون على ملعب نادي التعاون في مباراة الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الأهلي فقد حظوظه رسميًا في الفوز بدوري روشن السعودي، لكنّه يبحث عن ختام الموسم بأفضل شكل ممكن، بينما التعاون يتمسك بأمل المشاركة في آسيا الموسم المقبل لذلك يرغب في تحقيق الفوز متسلحًا بأرضه وجمهوره.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة التعاون والأهلي في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الإثنين 11 مايو 2026، على ملعب نادي التعاون.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي
ملعب نادي التعاون

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة
ثمانية

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة التعاون ضد الأهلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بريكليس تشاموسكا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج التعاون والأهلي في المباريات الأخيرة

التعاون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين التعاون والأهلي في المباريات الأخيرة

التعاون

آخر 5 مباريات

الأهلي

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان