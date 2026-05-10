ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواجه الأهلي نظيره التعاون على ملعب نادي التعاون في مباراة الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الأهلي فقد حظوظه رسميًا في الفوز بدوري روشن السعودي، لكنّه يبحث عن ختام الموسم بأفضل شكل ممكن، بينما التعاون يتمسك بأمل المشاركة في آسيا الموسم المقبل لذلك يرغب في تحقيق الفوز متسلحًا بأرضه وجمهوره.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة التعاون والأهلي في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الإثنين 11 مايو 2026، على ملعب نادي التعاون.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة ثمانية

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة التعاون ضد الأهلي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج التعاون والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين التعاون والأهلي في المباريات الأخيرة

ترتيب التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026