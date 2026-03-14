ما القنوات الناقلة لمباراة الترجي والأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الترجي التونسي نظيره الأهلي المصري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 على ملعب حمادي العقربي.

اللقاء يطمح فيه الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة خارج الديار من أجل خوض لقاء العودة أمام الترجي في القاهرة بأفضل شكل ممكن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الترجي والأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الترجي والأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

موعد مباراة الترجي والأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، هو يوم الأحد 15 مارس 2026، على ملعب حمادي العقربي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة بتوقيت تونس، الحادية عشرة مساء بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الترجي والأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الترجي والأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الترجي والأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الترجي والأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة الترجي والأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

نتائج الترجي والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الترجي والأهلي الأخيرة