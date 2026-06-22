ما القنوات الناقلة لمباراة البوسنة وقطر في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

مع انطلاق الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026، يتطلع المنتخبات لحسم موقفهم من التواجد في الأدوار الإقصائية.

وتعادل العنابي ضد سويسرا في الجولة الأولى قبل الخسارة بسداسية أمام قطر، لذلك لا بديل عن الفوز أمام البوسنة وبأكبر نتيجة ممكنة للتواجد بين أفضل ثوالث.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البوسنة وقطر في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البوسنة وقطر في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة البوسنة وقطر في كأس العالم 2026 هو مساء الأربعاء 24 يونيو 2026 على ملعب لومين في مدينة سياتل الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 2 لومن فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة البوسنة وقطر في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة بتعليق حسن العيدروس وعلي سعيد الكعبي.

كما يمكن مشاهد المباراة عبر الكأس 5 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة البوسنة وقطر في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البوسنة وقطر في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR حسن العيدروس beIN Max 1 beIN Max 3 علي سعيد الكعبي الكأس 5 خليل البلوشي TOD -

التشكيل المتوقع لمباراة البوسنة وقطر في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة البوسنة والهرسك ضد قطر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيرجي بارباريز التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جولين لوبيتيجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج البوسنة وقطر في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين البوسنة وقطر في المباريات الأخيرة

البوسنة المباراة الأخيرة قطر 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار البوسنة والهرسك 1 - 1 قطر 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1

ترتيب البوسنة وقطر في مجموعات كأس العالم 2026