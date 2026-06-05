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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وتشيلي الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
البرتغال ضد تشيلي
البرتغال
تشيلي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وتشيلي الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض المنتخب البرتغالي مباراته الودية ضد المنتخب التشيلي بهدف الوصول لأفضل نمط ممكن من الاستعدادات لكأس العالم 2026.

المدرب روبرتو مارتينيز يسعى للوصول لبروفة شبيهة بما سيمر به منتخب البحارة أمام منتخب كولومبيا، ولذلك وقع اختياره على المدرسة التشيلية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وتشيلي الودية 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البرتغال وتشيلي الودية 2026؟

موعد مباراة البرتغال وتشيلي الودية 2026 هو يوم السبت 6 يونيو 2026، على ستاد ناسيونال دو جامور.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، العاشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

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المباريات الودية - مباريات دولية ودية

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وتشيلي الودية 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

كيف تشاهد مباراة البرتغال وتشيلي الودية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرتغال وتشيلي الودية 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال وتشيلي الودية 2026

نتائج البرتغال وتشيلي في المباريات الأخيرة

البرتغال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تشيلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات البرتغال وتشيلي في المباريات الأخيرة

البرتغال

المباراة الأخيرة

تشيلي

0

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

1

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
1/1
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